Под Белгородом под колесами автомобиля погибла 80-летняя пенсионерка

Попавшая под колеса женщина погибла. Фото: телеграм-канал УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Автоавария, унесшая жизнь пожилой женщины, произошла в четверг, 30 июня, в селе Головино Белгородского района. По предварительным данным, около восьми часов вечера 23-летний парень за рулем «семерки», двигаясь по улице Полевая, наехал на 80-летнюю пенсионерку. Как сообщает телеграм-канал региональной Госавтоинспекции, она шла по проезжей части.

- От полученных травм пожилая женщина скончалась, - добавили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.