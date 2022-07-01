В Белгороде 24-летний парень перевел мошенникам больше 600 тысяч рублей

Мошенники представились белгородцу сотрудниками банка и убедили перевести на "безопасный счет" взятые в кредит деньги. Фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

С заявлением в полицию обратился 24-летний житель Белгорода. Парень сообщил, что аферисты похитили у него крупную сумму денег.

Мошенники позвонили молодому человеку и представились сотрудниками банка. Они уверяли, что к личному кабинету парня якобы привязали другой номер и теперь неизвестные пытаются оформить кредит на его имя. Преступники уверяли, что помешать посторонним завладеть деньгами можно, только если белгородец сам получит займ и переведет всю сумму на так называемый «безопасный счет». При этом выплачивать долг ему якобы не придется. В итоге парень взял кредиты в разных банках и перечислил аферистам больше 600 тысяч рублей.

По факту мошенничество возбуждено уголовное дело. Всего же за сутки кибер-преступники похитили у 11 жителей Белгородской области свыше миллиона рублей. Сотрудники уголовного розыска призывают жителей региона не поддаваться на уловки и не переводить деньги на незнакомые счета.

- Злоумышленники могут представить сотрудниками банка или правоохранительных органов, высылать в мессенджерах поддельные документы, якобы подтверждающие правомерность их действий, а также звонить с подменных номеров, дублирующих телефоны различных ведомств и учреждений, - предупреждает пресс-служба УМВД региона.

При поступлении таких звонков правоохранители рекомендуют самостоятельно обратиться в банк или полицию, даже если собеседник настоятельно рекомендует этого не делать.