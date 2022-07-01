Белгородские школьники стали победителями всероссийской олимпиады по информатике

В финал конкурса вышли белгородцы Максим Балакирев (ученик 8 класса, обладатель диплома 1 степени) и Антон Барисов (ученик 5 класса, обладатель диплома 2 степени). Антон, в свою очередь, соревновался в старшей возрастной категории, среди учеников 7-8 классов.

Ребятам были предложены задачи, которые проверяются в режиме реального времени на одинаково настроенных виртуальных машинах.

- Люблю информатику, потому что в ней все структурировано, и это у меня получается, - поделился эмоциями Антон Барисов. - Уже в третьем классе я создал CRM для кондитерской. Олимпиадами я занимаюсь два года: в этом году я прошёл на заключительный этап ВсОШ, получил диплом третьей степени в математическом празднике, стал победителем в олимпиаде ИТМО, и вот сейчас на олимпиаде Келдыша я набрал 320 баллов. В планах хотелось бы победить или стать призером ВсОШ и потом работать в большой IT-компании!