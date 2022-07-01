Белгородцы могут подать заявление на поступление в колледж или техникум на портале госуслуг

Сервис доступен по ссылке. Документы можно подать в неограниченное число образовательных организаций, специальности и профессии можно выбрать любые. К системе подключены все колледжи и техникумы Белгородской области.

Подать документы можно будет до 15 августа. Если останутся свободные места, прием продлится до 25 ноября.

А те, кто еще не определились с выбором учебного заведения, могут скачать приложение «Куда пойти учиться?». Там собрана общая информация о колледжах, техникумах и вузах Белгородской области: название, адрес, краткая историческая справка, контакты, адрес веб-сайта и даже ссылка на группу в социальных сетях. В разделе «На кого учиться?» представлены специальности и профессии. По каждой из них приведены описание, форма и срок обучения и условия приема.