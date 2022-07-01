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Происшествия1 июля 2022 10:01

В Белгородской области задержали торговца оружием

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН
До суда подозреваемого заключили под стражу. Фото пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Белгородской области.

До суда подозреваемого заключили под стражу. Фото пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Белгородской области.

Спецподразделения Управления Росгвардии по Белгородской области оказали поддержку сотрудникам УФСБ в задержании гражданина, в отношении которого возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору.

Житель Старого Оскола был задержан при попытке сбыта двух автоматов Калашникова, пригодных для стрельбы боевыми патронами. По месту жительства фигуранта изъяты образцы автоматического оружия, переделанные кустарным способом, а также боеприпасы и основные части к ним.

До суда подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Белгородской области.