В Белгородской области бывшего замначальника ОМВД подозревают в получении крупной взятки

Подозреваемый уже уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Фото: с сайта СУ СК России по Белгородской области.

На днях сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с оперативниками собственной безопасности УМВД региона задержали по подозрению в получении взятки заместителя начальника ОМВД России по Алексеевскому городскому округу. Об этом одновременно сообщили пресс-службы полиции и Следственного комитета.

По версии следствия, правоохранитель получил от генерального директора одной из коммерческих организаций незаконное вознаграждение в сумме 250 тысяч рублей за способствование беспрепятственной деятельности предприятия.

- Следователями совместно со следователями-криминалистами осмотрен автомобиль, в котором находились денежные средства, они изъяты и осмотрены. Подозреваемый допрошен, он дал показания об обстоятельствах получения взятки, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Белгородской области. Следствие предполагает, что мужчина действовал в сговоре. В отношении него вторым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки, совершенное группой лиц в крупном размере». Санкции предусматривают от семи до двенадцати лет лишения свободы.

- По результатам служебной проверки данный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. При подтверждении вины он понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - добавили в пресс-службе УМВД региона.

В настоящее время сотрудники ФСБ и подразделения собственной безопасности УМВД региона работают над установлением возможных подельников подозреваемого.