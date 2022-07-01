В Белгороде полицейские спасли заблудившуюся в городе 87-летнюю пенсионерку

Спасенную женщину сразу же передали медикам, которые доставили ее в больницу. Фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в социальной сети.

В одиннадцатом часу вечера 27 июня в первом отделе полиции раздался тревожный звонок. Сорокалетняя жительница Белгорода сообщила, что её 87-летняя бабушка куда-то вышла из квартиры и не вернулась. Внучка также рассказала, что пенсионерка приехала в город не так давно из Североморска. Из-за перенесенного инсульта пожилая женщина страдает потерей памяти.

Полицейские сразу же преступили к поискам. По информации пресс-службы УМВД региона, отрабатывали все возможные версии случившегося. Ориентировки с приметами пропавшей без вести передали наружным службам. Параллельно правоохранители обзванивали медучреждения и проверяли места, куда могла пойти пенсионерка.

Проследить маршрут ее движения помогли записи камер видеонаблюдения. Правоохранители пришли к выводу о том, что пожилая женщина, заблудившись, вышла на окраину города.

- При доскональном прочёсывании местности днем 29 июня поисковой группе, в состав которой вошли сотрудники органов внутренних дел и родственники без вести пропавшей, удалось обнаружить пенсионерку в лесном массиве недалеко от реки Северский Донец. Первое, о чем она попросила – дать ей воды, - рассказали в полиции.

Полицейские и близкие дали женщине напиться и оказали ей доврачебную помощь. На место правоохранители сразу же вызвали бригаду медиков, которая доставила ее в больницу.