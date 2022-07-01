В Белгородской области благодаря федеральному финансированию капитально отремонтируют 12 школ

Вячеслав Гладков рассказал, какие школы планируют отремонтировать за счет средств федерального бюджета. Фото: с сайта губернатора и правительства региона.

Минпросвещения России одобрило заявку Белгородской области и приняло решение выделить субсидию на капитальный ремонт ряда школ. Об этом утром 1 июля рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Общая сумма работ, по предварительным данным, составит 2 миллиарда рублей. Всего за счет средств федерального бюджета планируется отремонтировать 12 школ: Царев-Алексеевский кадетский корпус в Новом Осколе; Губкинскую среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов; Дмитриевскую основную общеобразовательную школу имени Героя Советского Союза И.Н. Озерова в Шебекинском горокруге; второе здание средней общеобразовательной школы №1 города Валуйки, среднюю общеобразовательную школу № 3 с углубленным изучением отдельных предметов в Строителе; Краснояружскую среднюю общеобразовательную школу; Мелиховскую среднюю общеобразовательную школу в Корочанском районе; Валуйскую среднюю общеобразовательную школу № 4; Шаховскую среднюю общеобразовательную школу Прохоровского района; Береговскую среднюю общеобразовательную школу Прохоровского района; Маломаяченскую среднюю общеобразовательную школу Прохоровского района и Шебекинскую гимназию-интернат. Кроме того, до конца 2022 года в регионе также планируют завершить ремонтные работы в 33 школах и 21 детском саду.

- Это делается, чтобы наши школы были современными, светлыми, просторными, чтобы они создавали дополнительную мотивацию у детей – получать образование, становиться сильными, профессиональными, уверенно идти по жизни, – отметил Вячеслав Гладков.