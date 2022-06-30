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Общество30 июня 2022 14:12

В Белгороде поймали автомобилистку с поддельными правами

Ей грозит до года лишения свободы
Анастасия Лемешко
Жительница Белгорода разъезжала по городу с поддельными правами. фото: со страницы УМВД области в соцсети.

Жительница Белгорода разъезжала по городу с поддельными правами. фото: со страницы УМВД области в соцсети.

Автомобиль под управлением 26-летней женщины сотрудники ДПС остановили на проспекте Славы в Белгороде в конце мая. Предъявленный автомобилисткой документ вызвал подозрения у инспекторов и, как выяснилось, не зря. Водительское удостоверение оказалось поддельным.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении женщины в настоящее время возбуждено уголовное дело. За использование поддельного документа ей может грозить ограничение свободы, принудительные работы или до года колонии.