Белгородцев предупреждают об изменениях в расписании общественного транспорта

На бывшие троллейбусные маршруты выйдут низкопольные автобусы большого класса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Жителей Белгорода и пригорода предупреждают об изменениях, которые произойдут с 1 июля в расписании общественного транспорта. В нем появится два новых маршрута - № 139 и № 146. Информация об этом появилась на сайте губернатора и правительства региона.

139-й маршрут «Микрорайон Шишино-39 – улица Константина Заслонова – улица Горького» будут обслуживать два автобуса малого класса. Уехать на них пассажиры смогут с 06:30 до 20:30. С понедельника по пятницу запланировано двадцать рейсов, в выходные и по праздникам – десять.

Маршрут № 146А «Микрорайон Зарубин» – микрорайон Черемушки – п. Дубовое» станет обслуживать один автобус малого класса с 06:00 до 19:30 в рабочие дни. Он будет выполнять тринадцать рейсов в будни, десять в выходные и праздники.

По маршруту № 121Р «Универмаг «Белгород» – микрорайон «Разумное-54» пустят один автобус малого класса с 06:20 до 20:00. С понедельника по пятницу он будет выполнять семнадцать рейсов. В субботу – шестнадцать рейсов, в воскресенье и праздники – двенадцать.

Маршрут № 214 «Энергомаш – микрорайон «Стрелецкое-73/1» будет обслуживаться одним автобусом малого класса с 06:20 до 21:40. В рабочие дни - семнадцать рейсов, а по выходные и в праздники – четырнадцать.

Пригородный маршрут № 145 «п. Северный – микрорайон Новый» реорганизуют в городской маршрут № 45 «Аэропорт – микрорайон Новый». На троллейбусных маршрутах М9/1, М9/4, М8 пустят низкопольные автобусы большого класса, удобные для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Также с 1 июля изменится расписание и на других маршрутах Белгородской агломерации. Телефон круглосуточной диспетчерской службы: 23-29-25, - сообщается на сайте правительства региона.