В историческом парке «Белгородская черта» 9 июля гости окунуться в атмосферу Средневековья

В Белгородскую область снова съедутся реконструкторы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

9 июля жителей региона приглашают на иммерсивную программу «Порубежье. Белый город». Как отметили в региональном управлении по туризму, прежде познакомиться с историей Руси XIII века можно было на берегу реки Корень в Шебекинском городском округе. В этот раз реконструкторы со всей страны съедутся в исторический парк «Белгородская черта». Это всего в пятнадцати километрах от столицы региона.

Программа стартует в три часа дня. Вниманию гостей представят мастер-классы и показательные выступления клубов военно-исторической реконструкции из Воронежа, Боброва, Курска, Брянска, Железногорска. Запланированы также парад участников и представление клубов.

- Выступят фолк-группы, пройдут реконструкция сражения, турнир лучников, суличный турнир и игры. Далее гостей будет ждать турнир по командным боям 3х3 и бугурт (групповое сражение), - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.