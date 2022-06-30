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Общество30 июня 2022 11:24

В Белгороде двум продавцам грозят штрафы в 50 тысяч рублей за продажу алкоголя подросткам

В одном магазине спиртное продали 17-летнему юноше, в другом 15-летней девушке
Анастасия Лемешко
За повторное правонарушение продавцов могут привлечь к уголовной ответственности. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

За повторное правонарушение продавцов могут привлечь к уголовной ответственности. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В Белгороде полицейские провели очередные рейды по торговым точкам. В одном из них стражи порядка выявили факт продажи алкоголя 17-летнему подростку. В другой торговой точке пиво реализовали 15-летней девушке.

В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области рассказали, что в обоих случаях в отношении продавцов составили административные материалы. За такое нарушение законодательства им грозит штраф в 50 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения работник торговой точки может быть привлечен уже к уголовной ответственности.