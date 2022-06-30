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Происшествия30 июня 2022 10:32

Под Белгородом в ДТП погиб водитель «ЗИЛа»

Автомобиль под его управлением столкнулся с «Рено»
Анастасия Лемешко
Возле Нового Оскола столкнулись «Зил» и «Рено». фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Возле Нового Оскола столкнулись «Зил» и «Рено». фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В среду, 29 июня, около 19 часов 20 минут на объездной дороге в обход города Новый Оскол произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 66-летний водитель «ЗИЛа», двигаясь по второстепенной, не пропустил «Рено Меган» под управлением 31-летнего мужчины и столкнулся с ним.

Водитель грузовика погиб. От полученных травм он умер на месте происшествия. В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области также рассказали, что управлявшего легковушкой мужчину госпитализировали в больницу.