Под Белгородом в ДТП погиб водитель «ЗИЛа»

Возле Нового Оскола столкнулись «Зил» и «Рено». фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В среду, 29 июня, около 19 часов 20 минут на объездной дороге в обход города Новый Оскол произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 66-летний водитель «ЗИЛа», двигаясь по второстепенной, не пропустил «Рено Меган» под управлением 31-летнего мужчины и столкнулся с ним.

Водитель грузовика погиб. От полученных травм он умер на месте происшествия. В пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области также рассказали, что управлявшего легковушкой мужчину госпитализировали в больницу.