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Общество30 июня 2022 8:04

Губернатор Белгородской области рассказал о кибератаке на колл-центр и электронный сервис

По его словам, это и стало причиной сбоев в их работе
Анастасия Лемешко
Вячеслав Гладков отметил, что последствия кибератак уже устраняют

Вячеслав Гладков отметил, что последствия кибератак уже устраняют

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время прямой линии Вячеславу Гладкову пожаловались на работу единого номера «122» и «Электронной регистратуры». По словам местных жителей, у них возникли трудности с тем, чтобы записаться с помощью сервисов к врачу.

Глава региона объяснил, что сбой связан с кибератаками. По словам губернатора, они происходят ежедневно, и порою это сказывается на белгородцах.

- Есть определенные последствия, которые сейчас устраняют, - заверил жителей региона Вячеслав Гладков.

Он также выразил надежду, что скоро все сервисы будет работать в штатном режиме.