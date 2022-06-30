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Общество30 июня 2022 7:15

В Белгородской области на лето трудоустроились больше 15 тысяч подростков

По словам главы региона, занятость детей – одна из мер профилактики безнадзорности и правонарушений
Анастасия Лемешко
В Белгородской области прошло выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

В Белгородской области прошло выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. фото: со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Участники обсудили профилактику детского травматизма, подростковую преступность и трудоустройство детей в летний период. По словам главы региона, найти работу на период каникул помогли уже более чем 15 тысячам юных белгородцев. Это 35% от запланированного количества. Среди них есть и дети из проблемных семей. Их занятость является одной из мер профилактики безнадзорности и правонарушений.

Для детей из неблагополучных и малообеспеченных семей в школах, как и в период новогодних каникул, организовали пункты бесплатного питания. Всего на учете в регионе стоят порядка 700 семей.

- Брошенных детей, предоставленных самим себе, не должно быть на улице, - отметил губернатор.

Для безопасности детей время работы пришкольных лагерей увеличили до 18 часов. Вячеслав Гладков добавил, что контроль должен быть системным – как со стороны родителей и опекунов, так и со стороны профильных ведомств.