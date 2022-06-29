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Здоровье29 июня 2022 15:19

Еще 25 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Тем временем 42 человека победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Днем ранее госпитализированных было на три пациента больше.

Днем ранее госпитализированных было на три пациента больше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Старооскольского городского округа 1948 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 25 человек заболели, а выздоровели – 42. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 779 пациентов, выздоровели – 129 164, умерли – 2 278. Сейчас из 108-ми госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на три пациента больше.

Отметим, что 27 июня в нашем регионе заболели 28 человек, а выздоровели – 52.