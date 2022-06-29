Еще 25 жителей Белгородской области заболели коронавирусом

Днем ранее госпитализированных было на три пациента больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Старооскольского городского округа 1948 года рождения, проходившая лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 25 человек заболели, а выздоровели – 42. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 779 пациентов, выздоровели – 129 164, умерли – 2 278. Сейчас из 108-ми госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на три пациента больше.

Отметим, что 27 июня в нашем регионе заболели 28 человек, а выздоровели – 52.