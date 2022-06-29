В Белгородской области спасатель вовремя пришел на помощь тонувшей девочке

Сотрудники МЧС призывают белгородцев не оставлять детей у воды без присмотра. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Инцидент произошел в начале седьмого вечера 28 июня на пляже «Весенний» в Старооскольском городском округе. По данным Главного управления МЧС России по Белгородской области, девочка 2011 года отдыхала вместе с родителями, но ненадолго осталась без присмотра. Хотя на пляже оборудована детская купальня, ребенок плескался недалеко от нее. Не рассчитав силы, девочка отплыла от берега на расстояние около трех метров и стала тонуть. Дежурный спасатель Михаил Яровой сразу же бросился к ней и вытащил из воды. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Сотрудники МЧС призывают белгородцев не оставлять детей у воды без присмотра. Для отдыха следует выбирать только оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и медики. Именно благодаря этому в Старооскольском городском округе удалось не допустить трагедии.