Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июня 2022 14:11

Белгородские росгвардейцы обеспечивают безопасность в Харьковской области

Они оказывают содействие сотрудникам МЧС и сопровождают маломобильных людей
Анастасия Лемешко
В местах проведения гуманитарных акций группы разминирования заранее проводят инженерную разведку. Фото: предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Белгородской области.

В местах проведения гуманитарных акций группы разминирования заранее проводят инженерную разведку. Фото: предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Харьковской области белгородские росгвардейцы наряду с коллегами из других регионов обеспечивают безопасность в пунктах выдачи финансовой помощи. В местах, где проходят гуманитарные акции, и на прилегающей территории военнослужащие проводят инженерную разведку и выставляют наблюдательные посты. Списки людей, нуждающихся в социальной помощи, администрация населенных пунктов собирает заранее.

- Росгвардейцы сопровождают сотрудников МЧС России и денежные средства, обеспечивают общественную безопасность и пропускной режим, а также помогают маломобильным гражданам пройти к местам выдачи денежных средств без очереди, - рассказали в пресс-службе ведомства.