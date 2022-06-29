Белгородские росгвардейцы обеспечивают безопасность в Харьковской области

В местах проведения гуманитарных акций группы разминирования заранее проводят инженерную разведку. Фото: предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Харьковской области белгородские росгвардейцы наряду с коллегами из других регионов обеспечивают безопасность в пунктах выдачи финансовой помощи. В местах, где проходят гуманитарные акции, и на прилегающей территории военнослужащие проводят инженерную разведку и выставляют наблюдательные посты. Списки людей, нуждающихся в социальной помощи, администрация населенных пунктов собирает заранее.

- Росгвардейцы сопровождают сотрудников МЧС России и денежные средства, обеспечивают общественную безопасность и пропускной режим, а также помогают маломобильным гражданам пройти к местам выдачи денежных средств без очереди, - рассказали в пресс-службе ведомства.