49-летний белгородец своровал на работе автозапчасти

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Старому Осколу совместно со службой безопасности одного из предприятий округа задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в краже автозапчастей. В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли моторное масло, масляные фильтры и другие запчасти для «БелАЗа».

По предварительным данным, в ночь с 21 на 22 июня работник предприятия, уходя после ночной смены, похитил автозапчасти на сумму более 20 тысяч рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.