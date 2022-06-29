В Белгороде нашли похитителя рюкзака

Проходивший мимо белгородец обратил внимание на открытый рюкзак, в котором находились телефон, аудиоколонка, фотоаппарат и банковская карта, и похитил его. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду обратился 51-летний мужчина - работник управляющей компании. Он сообщил о пропаже рюкзака с имуществом общей стоимостью порядка семи тысяч рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность подозреваемого и по горячим следам задержали 32-летнего мужчину.

По предварительным данным, потерпевший оставил имущество недалеко от места, где занимался покраской забора. Проходивший мимо белгородец обратил внимание на открытый рюкзак, в котором находились телефон, аудиоколонка, фотоаппарат и банковская карта, и похитил его. Потерпевший заметил пропажу только через несколько минут и сразу же обратился в полицию. Похищенное изъяли и вернули владельцу.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.