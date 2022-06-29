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Происшествия29 июня 2022 8:03

В Белгородской области в ДТП погибла 64-летняя пассажирка «семерки»

По данным полиции, у водителя установлено опьянение
Анастасия Лемешко
Женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В среду, 29 июня, в поселке Пятницкое Волоконовского района на улице Дорожная около семи утра произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 67-летний водитель «семерки» при повороте налево не пропустил двигавшийся прямо со встречного направления автомобиль «Киа Рио» под управление 42-летней женщины. В итоге произошло столкновение.

Находившуюся в «семерке» 64-летнюю пассажирку с травмами доставили в больницу. К несчастью, спасти женщину не удалось. Вскоре она умерла. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области, у водителя автомобиля «ВАЗ 2107» установлено алкогольное опьянение.