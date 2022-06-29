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Происшествия29 июня 2022 10:38

53-летний белгородец ударил полицейского стеклянной бутылкой

В момент задержания мужчина имел признаки опьянения
Алексей СЕРГУНИН
53-летнему жителю Алексеевского городского округа грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

53-летнему жителю Алексеевского городского округа грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, 26 июня наряд ДПС ГИБДД ОМВД России по Алексеевскому городскому округу патрулировал село Матрено-Гезово. На улице Молодежной неизвестный мужчина попытался помешать проезду служебного автомобиля и через открытое стекло водительской двери ударил полицейского стеклянной бутылкой.

Во время задержания мужчина, имевший внешние признаки опьянения, вел себя агрессивно, в связи с чем, в соответствии с требованиями Закона «О полиции», полицейские применили к нему физическую силу и спецсредства - наручники.

В соответствии с ч. 1 статьи 318 УК РФ 53-летнему жителю Алексеевского городского округа грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.