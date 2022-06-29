За кражу строительных материалов белгордцам грозит до пяти лет тюрьмы

Повредив замок в хозяйственной постройке, злоумышленнику похитили триммер, болгарку, электролобзик, строительный степлер и бензопилу. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Прохоровскому району с заявлением обратилась 50-летняя жительница одного из сел. Она сообщила, что неизвестные похитили из хозяйственной постройки принадлежавшие ее покойному мужу инструменты, а также автомобильные колеса и металлические изделия. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались 24-летний и 21-летний местные жители.

По предварительным данным, пока потерпевшая была на работе, злоумышленники проникли на территорию ее домовладения и, повредив замок в хозяйственной постройке, похитили триммер, болгарку, электролобзик, строительный степлер и бензопилу. Кроме того, их добычей стали автомобильные колеса, алюминиевая посуда и металлолом. Ущерб, причиненный потерпевшей, предварительно оценивается в более чем 21 тысячу рублей. Похищенное подозреваемые вывезли на своем автомобиле. Впоследствии металлолом они сдали в скупку, несколько инструментов сбыли, а остальное хранили у себя.

В соответствии с п. «а», «б» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору и с незаконным проникновением в помещение) злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.