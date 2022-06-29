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Происшествия29 июня 2022 6:25

Белгородец потратил с чужой банковской карты около 1200 рублей

Теперь ему грозит тюремный срок
Алексей СЕРГУНИН
Мужчина нашел банковскую карту на одной из улиц Белгорода.

Мужчина нашел банковскую карту на одной из улиц Белгорода.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила, что с ее счета пропали деньги. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина нашел банковскую карту на одной из улиц Белгорода. С ее помощью злоумышленник совершил покупки в различных магазинах. Сумма ущерба составила около 1200 рублей.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.