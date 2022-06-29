Белгородец потратил с чужой банковской карты около 1200 рублей

Мужчина нашел банковскую карту на одной из улиц Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила, что с ее счета пропали деньги. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина нашел банковскую карту на одной из улиц Белгорода. С ее помощью злоумышленник совершил покупки в различных магазинах. Сумма ущерба составила около 1200 рублей.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.