В Музее Победы Герой России белгородец Вячеслав Воробьев открыл военно-патриотические сборы

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В военно-патриотический лагерь «За нами Москва. 36-й Можайский укрепрайон» в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» приехал Герой России Вячеслав Воробьев. Мероприятие, организованное в рамках деятельности Межрегионального детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена» и Благотворительного фонда «Ратники Отечества», состоялось в Музее Победы на Поклонной горе.

- Сегодня мы с вами находимся в главном военно-историческом музее России. Я уверен, место для проведения сборов выбрано не случайно. Нужно всегда помнить о своих корнях, свято чтить историю нашей Родины и противодействовать попыткам фальсификации истории! — отметил Вячеслав Воробьев.

Всего в лагере планируется две смены, которые посетят 200 воспитанников военно-патриотических организаций, дети военнослужащих и сотрудников Росгвардии из разных регионов России. За время сборов ребята узнают, что такое тактический пейнтбол, пройдут тропой разведчика. Опытные инструкторы проведут с детьми занятия по огневой, тактической и высотной подготовке. В качестве командира учебного взвода курсантов из Белгородской области задействован руководитель подшефного росгвардейского ВПК "СЕВЕР" им. Героя России В.М. Воробьёва - Роман Вербицкий.