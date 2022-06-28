29 июня на Белгородчине будет +28 градусов тепла

В теплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 29 июня на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 13-ти до 18-ти градусов тепла, днем – от плюс 23-х до плюс 28-ми градусов. В Белгороде ночью от 16-ти до 18-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 25-ти до плюс 27-ми градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности: не пользуйтесь неисправной электропроводкой, не перегружайте электросеть, не оставляйте включенные электробытовые и газовые приборы без присмотра.

Помните, что в теплую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня приводит к возгоранию высохшей травы. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой. Объясните детям, чем опасны игры с огнем и сжигание сухой травы, напомните им правила поведения при пожаре. Постарайтесь не оставлять детей без присмотра во время летних каникул.

Также сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям региона в знойные дни носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В дни с повышенной температурой воздуха старайтесь не находиться на улице долгое время, особенно в период максимальной солнечной активности с 11 до 17 часов. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.