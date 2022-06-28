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Происшествия28 июня 2022 14:18

Пьяный воронежец напал на белгородского полицейского

Инцидент произошел на пляже в Старом Осколе
Алексей СЕРГУНИН
Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.

Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел по Старому Осколу СУ СК РФ по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего воронежца по ч.1 ст.318, ст.319 УК РФ (угроза, применение насилия, оскорбление представителя власти).

Как сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, по версии следствия, днем 26 июня подозреваемый, в состоянии алкогольного опьянения, находился на пляже в селе Воротниково Старооскольского горокруга и вел себя неадекватно. Спасатель вызвал наряд патрульно-постовой службы. Прибывшие сотрудники полиции призвали дебошира к порядку, в ответ он публично, с использованием нецензурной брани, оскорбил их, стал угрожать, а затем схватил одного из них за руки и повалил на землю.

Подозреваемый был задержан в соответствии с требованиями ст.91 УПК РФ. Ранее мужчину судили за оскорбление представителя власти. Расследование уголовного дела продолжается. Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.