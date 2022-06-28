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Происшествия28 июня 2022 12:05

Под Белгородом перевернулась «Шевроле» - водитель погиб

От полученных травм 53-летний мужчина умер на месте происшествия
Анастасия Лемешко
Не справившись с управлением, водитель иномарки съехал в кювет. Фото с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Не справившись с управлением, водитель иномарки съехал в кювет. Фото с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

Смертельная авария произошла в понедельник, 27 июня, около полудня в районе села Щетиновка в Белгородском районе. По предварительным данным, 53-летний водитель «Шевроле» не выбрал безопасную скорость. Как рассказали в полиции, не справившись с управлением, он съехал в правый по ходу движения кювет. Машина в итоге перевернулась. Находившийся за рулем мужчина погиб.

- От полученных травм водитель скончался на месте происшествия, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.