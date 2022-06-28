Еще 52 жителя Белгородской области победили ковид

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 754 пациента. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. Без летальных исходов обходится уже пять дней кряду.

За это же время 28 человек заболели, а выздоровели – 52. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 754 пациента, выздоровели – 129 122, умерли – 2 277. Сейчас из 111-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 26 июня в нашем регионе заболел 31 человек, а выздоровели – 45.