Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 июня 2022 10:00

Еще 52 жителя Белгородской области победили ковид

Тем временем заболели коронавирусом 28 человек
Алексей СЕРГУНИН
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 754 пациента.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 754 пациента.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. Без летальных исходов обходится уже пять дней кряду.

За это же время 28 человек заболели, а выздоровели – 52. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 754 пациента, выздоровели – 129 122, умерли – 2 277. Сейчас из 111-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Отметим, что 26 июня в нашем регионе заболел 31 человек, а выздоровели – 45.