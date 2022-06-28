В белгородских вузах в 2022 году открыто 6,5 тысяч бюджетных мест

Глава региона выразил надежду на то, что многие выпускники останутся в регионе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

ЕГЭ и выпускные вечера остались позади. Теперь юношам и девушкам предстоит еще один важный шаг – выбрать профессию по душе и поступить в то или иное учебное учреждение. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в этом году в вузах региона открыто 6,5 тысяч бюджетных мест. Больше всего – на специальности в сфере образования, здравоохранения и IT. В колледжи на бюджет смогут поступить 8 тысяч выпускников. В основном такие места есть в сфере АПК, машиностроения, образования, здравоохранения. - Очень хочется пожелать ребятам, чтобы они выбрали правильную профессию, нашли свое место в жизни и остались работать и творить на территории Белгородской области. У нас всё для этого есть. Я надеюсь, что у них всё получится, - отметил глава региона.