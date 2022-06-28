Белгородский мошенник похитил у собутыльника телефон

Телефон изъят правоохранителями и возвращен владельцу. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В январе в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что у него обманным путем похитили мобильный телефон стоимостью около 22 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в мошенничестве. Им оказался 22-летний местный житель. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что похищенный телефон он отдал своему знакомому - 29-летнему жителю областного центра.

По предварительным данным, ночью молодые люди прогуливались по городу в поисках наживы и обратили внимание на мужчину, который искал круглосуточный магазин. Проводив его до торговой точки, злоумышленники предложили продолжить знакомство и зайти в подъезд ближайшего дома для совместного распития спиртных напитков. Во время разговора один из подозреваемых попросил у нового знакомого телефон, якобы позвонить. Взяв мобильник, злоумышленник вышел на улицу, после чего скрылся. Второй заметив, что приятеля долго нет, пообещал позвать его. Не обнаружив друга у подъезда, он также ушел, но позже с разрешения приятеля забрал похищенный мобильник, чтобы отдать его в счет долга знакомому. В настоящее время телефон изъят правоохранителями и возвращен владельцу.

В соответствии с ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) 22-летнему подозреваемому грозит лишения свободы на срок до пяти лет. А вот его 29-летнему подельнику по ч.1 ст. 175 УК РФ (Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) «светит» до двух тюремного заключения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.