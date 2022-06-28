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Общество28 июня 2022 7:40

Позади 89 часов: два белгородца продолжают сидеть на диване, чтобы увезти его домой

В областном центре идет спор за дорогостоящий приз
Авторы (2):
Алексей СЕРГУНИН
Владимир НОСОВ
Их осталось только двое. Фото Владимира НОСОВА.

Их осталось только двое. Фото Владимира НОСОВА.

Как уже сообщала «КП», конкурс «Диван за выдержку» 24 июня запустил один из белгородских мебельных магазинов. Условие простое – кто дольше просидит, получит диван в подарок.

Так как желающих было много, чтобы никто не подрался и было честно, разыграли номерки от 1 до 6 через барабан. Участники вытягивали бумажку и если на ней есть номерок — садились. Стартовали шесть конкурсантов, к сегодняшнему утру осталось двое.

Ночь прошла спокойно. Говорят, что ночью даже легче: температура падает, пледом укрываются каждый своим и спокойно спят. Днем сложнее - температура до 34 градусов. Если парни высидят до 17:00 сегодняшнего дня, то пойдут пятые сутки, а ближе к полуночи они разменяют отметку в сто часов.

Конкурс продолжается.