В Белгородской области прошел уличный фестиваль

Для пришедших на праздник состоялся тематический концерт. Фото пресс-службы администрации Старооскольского горокруга.

В рамках #ЛЕТОНАMAXIMUM работали интерактивные площадки средневекового боя «Стальной Оскал», спортивного клуба «Варяг», где каждый мог испытать себя в искусстве боя и попробовать поднять гири, штанги и весовые диски.

Был развернут большой «Арт-БАЗАР», где организаторы представили множество изделий ручной работы старооскольских мастеров декоративно-прикладного творчества, а также провели различные мастер-классы. Также были организованы игры от профессионалов LunkovGames и участок свободных развлечений: бадминтон, БОЛЬШИЕ шашки и JENGA. Окунуться в виртуальную реальность помог «PLAY ROOM», пижамная вечеринка и шоу мыльных пузырей. На территории празднования расположились выставка тюнингованных авто и посткроссеры. Для пришедших на праздник состоялся тематический концерт.

Отметим, что творческие номера представили студенты медицинского и педагогического колледжа, СОФ НИУ «БелГУ», музыкальные коллективы Горчица», «Томиган», «СЛИШКОМЛИЧНО», «НЕ ШКОЛА БАРАБАНОВ» и «DRIVE SHOW BAND». Об этом сообщает пресс-служба администрации Старооскольского горокруга.