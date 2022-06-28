Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды28 июня 2022 8:00

В Белгородской области прошел уличный фестиваль

Мероприятие в Старом Осколе приурочили ко Дню молодежи России
Алексей СЕРГУНИН
Для пришедших на праздник состоялся тематический концерт. Фото пресс-службы администрации Старооскольского горокруга.

Для пришедших на праздник состоялся тематический концерт. Фото пресс-службы администрации Старооскольского горокруга.

В рамках #ЛЕТОНАMAXIMUM работали интерактивные площадки средневекового боя «Стальной Оскал», спортивного клуба «Варяг», где каждый мог испытать себя в искусстве боя и попробовать поднять гири, штанги и весовые диски.

Был развернут большой «Арт-БАЗАР», где организаторы представили множество изделий ручной работы старооскольских мастеров декоративно-прикладного творчества, а также провели различные мастер-классы. Также были организованы игры от профессионалов LunkovGames и участок свободных развлечений: бадминтон, БОЛЬШИЕ шашки и JENGA. Окунуться в виртуальную реальность помог «PLAY ROOM», пижамная вечеринка и шоу мыльных пузырей. На территории празднования расположились выставка тюнингованных авто и посткроссеры. Для пришедших на праздник состоялся тематический концерт.

Отметим, что творческие номера представили студенты медицинского и педагогического колледжа, СОФ НИУ «БелГУ», музыкальные коллективы Горчица», «Томиган», «СЛИШКОМЛИЧНО», «НЕ ШКОЛА БАРАБАНОВ» и «DRIVE SHOW BAND». Об этом сообщает пресс-служба администрации Старооскольского горокруга.