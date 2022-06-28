В Белгороде упавшего с самоката мальчика доставили в больницу на патрульном автомобиле

Инспекторы ДПС желают мальчику поправиться как можно быстрее. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

25 июня к дежурившим на улице Сумская города Белгорода инспекторам ДПС Евгению Рунову и Максиму Беляеву с просьбой о помощи обратился мужчина. Он рассказал, что во время прогулки его 10-летний сын упал с самоката. Мальчик не только ушибся и получил ссадины, но и жаловался на тошноту и головокружение. Обеспокоенный отец попросил полицейских отвезти ребенка в больницу. В лечебное учреждение мальчуган отправился на патрульном автомобиле. Медики оказали ребенку необходимую помощь. Сотрудники полиции желают маленькому пассажиру поправиться как можно быстрее.