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Общество28 июня 2022 7:08

В Белгороде упавшего с самоката мальчика доставили в больницу на патрульном автомобиле

За помощью к сотрудникам ДПС обратился отец ребенка
Анастасия Лемешко
Инспекторы ДПС желают мальчику поправиться как можно быстрее.

Инспекторы ДПС желают мальчику поправиться как можно быстрее.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

25 июня к дежурившим на улице Сумская города Белгорода инспекторам ДПС Евгению Рунову и Максиму Беляеву с просьбой о помощи обратился мужчина. Он рассказал, что во время прогулки его 10-летний сын упал с самоката. Мальчик не только ушибся и получил ссадины, но и жаловался на тошноту и головокружение. Обеспокоенный отец попросил полицейских отвезти ребенка в больницу. В лечебное учреждение мальчуган отправился на патрульном автомобиле. Медики оказали ребенку необходимую помощь. Сотрудники полиции желают маленькому пассажиру поправиться как можно быстрее.