Воронежец взял кредит на имя сожительницы из Белгородской области

Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона ответственно относиться к сохранности своих личных данных. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В полицию Старого Оскола обратилась 32-летняя местная жительница. Она сообщила, что получила извещение от одного из кредитных учреждений с требованием погасить задолженность. Но в эту организацию за займом она не обращалась. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в мошенничестве и задержали его. Им оказался 26-летний житель Воронежа.

По предварительным данным, злоумышленник некоторое время проживал с заявительницей и имел доступ к ее паспорту. Воспользовавшись им, он оформил на имя женщины онлайн-займ на сумму более шести тысяч рублей и обязательства по кредиту не исполнял. Теперь в соответствии с ч.1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.