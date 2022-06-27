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Общество27 июня 2022 14:49

Россияне и бизнес: 59% граждан готовы развивать собственное дело

В числе приоритетов - бизнес в сфере торговли, услуг, в строительстве и ремонте, а также в IT-услугах
Источник:kp.ru
Каждый пятый россиянин за последние 3-4 месяца принял решение начать собственный бизнес.

Каждый пятый россиянин за последние 3-4 месяца принял решение начать собственный бизнес.

Об этом гласят результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и страховой компании «Росгосстрах».

Большинство респондентов из тех, кто готов заняться бизнесом - 70% - пока не определились со сроками его открытия: 13% намерены сделать это, как только закончится спецоперация, 11% - в течение полугода, 5% - в ближайшее время.

По результатам исследования, только 9% россиян занимались и занимаются частным предпринимательством. Наибольшая доля частных предпринимателей в Южном федеральном округе, наименьшая - на Дальнем Востоке и Урале.

В качестве главных препятствий для предпринимательства в нашей стране чаще всего звучали слишком большое количество проверок и контролирующих органов, трудности доступа к инфраструктуре и коммуникациям и трудности получения кредитов на развитие бизнеса.