28 июня в Белгородской области будет 32 градуса тепла при сильном ветре

В дни с повышенной температурой воздуха необходимо постараться не находиться на улице долгое время. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 28 июня на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, ночью от четырех до девяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду, при грозе местами порывы до 16-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 13-ти до 18-ти градусов выше ноля, днем – от 27-ми до 32-х градусов тепла. В Белгороде ночью от плюс 16-ти до плюс 18-ти градусов, днем – от 30-ти до 32-х градусов выше ноля.

Сотрудники спасательного ведомства советуют гражданам придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы, чтобы избежать короткого замыкания и вытекающего из него пожара. Гражданам следует брать с собой зонт. Прежде чем перейти дорогу в дождливую погоду, посмотрите по сторонам. В случае если во время дождя вы находитесь загородом, держитесь подальше от пораженного молнией дерева или участка леса с высокими деревьями. Наличие пораженных молнией деревьев свидетельствует, что грунт здесь имеет высокую электропроводность и удар молнии в этот участок местности более вероятен.

Помните: в знойные дни следует носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В дни с повышенной температурой воздуха необходимо постараться не находиться на улице долгое время. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время. Помните, что в жару повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.