В Белгородской области нашли похитителя травматического пистолета

Злоумышленнику грозит головная ответственность по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях с заявлением о краже сумки, в которой находились деньги в сумме более трех тысяч рублей, документы и травматический пистолет в ОМВД России по Прохоровскому району обратился 49-летний житель Белгорода. Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 32-летний мужчина.

По предварительным данным, потерпевший приехал в одно из сел Прохоровского района к матери. Припарковавшись у двора, мужчина положил сумку на автомобиль у гаража и забыл ее. Ситуацией воспользовался проходивший мимо злоумышленник. Сумку мужчина спрятал в лесопосадке. Большая часть похищенного, кроме тысячи рублей, которую подозреваемый успел потратить, обнаружена и изъята сотрудниками полиции.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.