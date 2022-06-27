Белгородцы могут записаться к врачу через робота Софию

София собирает ошибки в карточках пациентов или в составлении расписания медицинского учреждения. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

Запись осуществляется по номеру телефона 122. Записаться можно будет и к специалистам узкого профиля. Главное, чтобы у пациента было при себе направление, оформленное врачом. Также робот София собирает ошибки в карточках пациентов или в составлении расписания медицинского учреждения.

- Изначально София создавалась, чтобы разгрузить сотрудников контакт-центра, - пояснил первый заместитель губернатора – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников. - Сейчас робот умеет принимать звонки, записывать на прием к врачу и передавать в реальном времени все данные в соответствующую медицинскую организацию области, работая с ними в одной медицинской системе.

В будущем робота планируют развивать для ответов на типовые звонки при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.