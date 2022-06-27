Белгородец похитил из магазина телефон стоимостью около 72 тысяч рублей

Похищенное имущество изъяли и вернули владельцу. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №2 УМВД России по Белгороду обратились представители торговой точки, специализирующейся на продаже и ремонте электроники. Они сообщили о пропаже мобильного телефона. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Яковлевского городского округа.

По предварительным данным, злоумышленник под видом покупателя зашел в магазин, чтобы посмотреть телефон. Продавец показал ему несколько мобильников. Дождавшись, когда сотрудник магазина отвлечется, злоумышленник взял один из телефонов стоимостью порядка 72 тысяч рублей, после чего покинул торговое помещение. Похищенное имущество изъяли и вернули владельцу.

В соответствии с п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.