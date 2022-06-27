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Общество27 июня 2022 10:17

В Прохоровку Белгородской области 12 июля могут запустить бесплатный транспорт

Этот вопрос обсуждался сегодня, 27 июня, на оперативном совещании правительства
Алексей СЕРГУНИН
Губернатор Вячеслав Гладков поручил создать комфортные условия для прибытия гостей в Прохоровку – организовать бесплатный проезд.

Губернатор Вячеслав Гладков поручил создать комфортные условия для прибытия гостей в Прохоровку – организовать бесплатный проезд.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Традиционно 12 июля к мемориальному комплексу у Звонницы съезжаются десятки тысяч белгородцев и гостей региона. Для жителей области Прохоровское поле – особое место силы. Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в предыдущие два года массовые мероприятия не проводились.

В этом году эпидемическая ситуация позволяет организовать большую праздничную программу. Губернатор Вячеслав Гладков поручил создать комфортные условия для прибытия гостей в Прохоровку – организовать бесплатный проезд.

- Мы преследуем две цели: сократить количество личного транспорта и аварийность, а также увеличить доступность для участия белгородцев и жителей близлежащих районов в таком великом событии», – пояснил глава региона.

Напомним, 12 июля в Белгородской области отметят 79-ю годовщину Прохоровской битвы. Организаторы обещают сделать культурную программу интересной как для молодежи, так и для старшего поколения. Планируется, что мероприятие поддержат знаменитые артисты.