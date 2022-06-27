В Прохоровку Белгородской области 12 июля могут запустить бесплатный транспорт

Губернатор Вячеслав Гладков поручил создать комфортные условия для прибытия гостей в Прохоровку – организовать бесплатный проезд. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Традиционно 12 июля к мемориальному комплексу у Звонницы съезжаются десятки тысяч белгородцев и гостей региона. Для жителей области Прохоровское поле – особое место силы. Из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в предыдущие два года массовые мероприятия не проводились.

В этом году эпидемическая ситуация позволяет организовать большую праздничную программу. Губернатор Вячеслав Гладков поручил создать комфортные условия для прибытия гостей в Прохоровку – организовать бесплатный проезд.

- Мы преследуем две цели: сократить количество личного транспорта и аварийность, а также увеличить доступность для участия белгородцев и жителей близлежащих районов в таком великом событии», – пояснил глава региона.

Напомним, 12 июля в Белгородской области отметят 79-ю годовщину Прохоровской битвы. Организаторы обещают сделать культурную программу интересной как для молодежи, так и для старшего поколения. Планируется, что мероприятие поддержат знаменитые артисты.