Четвертый день кряду в Белгородской области обходится без жертв коронавируса

Днем ранее госпитализированных было на три человека больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. Без летальных исходов обходится уже четыре дня кряду.

За это же время 31 человек заболел, а выздоровели – 45. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 726 пациентов, выздоровели – 129 070, умерли – 2 277. Сейчас из 111-ти госпитализированных один человек находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на три человека больше.

Отметим, что 25 июня в нашем регионе заболели 32 человека, а выздоровели – 43.