Белгородские студенты «оживили» экспонаты музея природы

Приложение имеет очень большое значение для музея. Фото пресс-службы НИУ «БелГУ».

Идею оцифровать экспозицию центра «Природа Белогорья» НИУ «БелГУ» и оживить представленные на выставке экспонаты реализовали в рамках двух выпускных квалификационных работ: Никиты Красношлыка (разработка приложения) и Чакила Кокетча (создание базы данных).

Теперь посетители могут не только осмотреть экспонаты, но и получить дополнительную информацию о каждом из них. Для этого было разработано приложение для мобильного телефона, а также обширная база данных.

Чтобы узнать больше об экспонате, посетителю необходимо считать QR-код, размещенный рядом с каждым стендом выставки. После распознавания кода откроется сайт, где содержится подробная информация о животных и птицах. Некоторые объекты дополнены подвижной 3D-моделью, демонстрирующей внешний вид животных, их особенности передвижения и повадки в дикой среде.

- Подобное приложение имеет очень большое значение для музея, поскольку такое цифровое сопровождение делает выставки максимально интересными и познавательными для посетителей, - уверена директор экспозиционно-выставочного центра «Природа Белогорья» Марина Гречитаева.

- Базу данных в дальнейшем можно расширять и пополнять новыми позициями в зависимости от того, как изменяется экспозиционный фонд выставки, - пояснила научный руководитель студентов доцент кафедры прикладной математики и компьютерного моделирования Анна Ядута. - Это позволит сохранить актуальность приложения и подстраивать его под актуальное состояние экспозиционно-выставочного центра.