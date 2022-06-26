За выезд на встречную полосу белгородскую автоледи оштрафовали на пять тысяч рублей

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники ГИБДД УМВД России по Белгороду в одном из пабликов обнаружили видео, содержащее признаки нарушения ПДД со стороны водителя «Тайоты». При проведении проверки было установлено, что им управляла 40-летняя жительница региона 1982 года рождения.

По предварительным данным, двигаясь по улице Студенческая, автомобилистка выехала на встречную полосу движения. В соответствии с ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ женщине назначен штраф в размере 5000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.