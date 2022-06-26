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Происшествия26 июня 2022 8:12

Белгородец потратил с чужой карты почти восемь тысяч рублей

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН
По предварительным данным, злоумышленник нашел банковскую карту на одной из улиц Белгорода.

По предварительным данным, злоумышленник нашел банковскую карту на одной из улиц Белгорода.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 36-летний местный житель, который сообщил, что с его счета пропали денежные средства. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина.

По предварительным данным, злоумышленник нашел банковскую карту на одной из улиц Белгорода. С ее помощью он расплатился за покупки в различных магазинах. Сумма ущерба составила около 8000 рублей.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.