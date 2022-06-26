Белгородец потратил с чужой карты почти восемь тысяч рублей

По предварительным данным, злоумышленник нашел банковскую карту на одной из улиц Белгорода. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратился 36-летний местный житель, который сообщил, что с его счета пропали денежные средства. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина.

По предварительным данным, злоумышленник нашел банковскую карту на одной из улиц Белгорода. С ее помощью он расплатился за покупки в различных магазинах. Сумма ущерба составила около 8000 рублей.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.