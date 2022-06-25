«Белгородское лето»: 25 и 26 июня пройдет очередные выходные с уличным фестивалем

Организаторы подготовили яркую культурно-развлекательную программу. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В субботу, 25 июня, запланированы мероприятия на четырех площадках:

- в Центральном парке культуры и отдыха им. В.И. Ленина – летний кубок КВН;

- у кафе «Алиса в стране чудес» (ул. 50-летия Белгородской области,14) - «Битва роботов», «Полоса препятствий», «Робо сумо»;

- у кинотеатра «Победа» (ул. 50-летия Белгородской области, 8 «Б») – «Литературный слэм»;

- у фонтана «Непобедимый» в парке Победы – «Танцевальный баттл».

Второй этап проведут 26 июня на двух площадках:

- у кинотеатра «Победа» (ул. 50-летия Белгородской области, 8 «Б») – «Литературный слэм»;

- у фонтана «Непобедимый» в парке Победы – «Танцевальный баттл».

Заявить об участии могут все желающие непосредственно на выбранной площадке или по телефону: +7 (910) 321-75-75. Кроме того, организаторы подготовили яркую культурно-развлекательную программу. Вас ждет: летний кубок КВН, выступление музыкантов, показ мод, выставки и мастер-классы, спортивные площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.