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Общество25 июня 2022 6:18

25 и 26 июня в Белгороде состоится традиционная ярмарка

Покупатели смогут приобрести продукцию крестьянских и личных подсобных хозяйств на рынке «Южный»
Алексей СЕРГУНИН
Организованы бесплатные торговые места для реализации излишек продукции, выращенной на приусадебных участках белгородцев.

Организованы бесплатные торговые места для реализации излишек продукции, выращенной на приусадебных участках белгородцев.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня, 25 июня, и завтра белгородцы и гости города смогут приобрести продукцию крестьянских и личных подсобных хозяйств на рынке «Южный» по ул. Костюкова, 39а. Заявлено участие почти 100 региональных производителей. 24 из них представят свой товар: молочку, мясо, рыбу, яйца - в крытой части ярмарки, порядка 70 - в открытой.

Организованы бесплатные торговые места для реализации излишек продукции, выращенной на приусадебных участках белгородцев. Ярмарка будет работать с 9:00 до 15:00. Для посетителей предусмотрены грузовые тележки. Пожилым людям довезти покупки до остановки помогут волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.