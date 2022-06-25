25 и 26 июня в Белгороде состоится традиционная ярмарка

Организованы бесплатные торговые места для реализации излишек продукции, выращенной на приусадебных участках белгородцев. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Сегодня, 25 июня, и завтра белгородцы и гости города смогут приобрести продукцию крестьянских и личных подсобных хозяйств на рынке «Южный» по ул. Костюкова, 39а. Заявлено участие почти 100 региональных производителей. 24 из них представят свой товар: молочку, мясо, рыбу, яйца - в крытой части ярмарки, порядка 70 - в открытой.

Организованы бесплатные торговые места для реализации излишек продукции, выращенной на приусадебных участках белгородцев. Ярмарка будет работать с 9:00 до 15:00. Для посетителей предусмотрены грузовые тележки. Пожилым людям довезти покупки до остановки помогут волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.