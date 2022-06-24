Еще 28 белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 120-ти госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время 28 человек заболели, а выздоровели – 64. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 633 пациента, выздоровели – 128 924, умерли – 2 277. Сейчас из 120-ти госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 19 человек больше.

Отметим, что 22 июня в нашем регионе заболели 26 человек, а выздоровели – 58. Скончался житель Белгородского района 1948 года рождения.