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Здоровье24 июня 2022 17:06

Еще 28 белгородцев заболели коронавирусом

Тем временем 64 жителя региона вылечились от ковида
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 120-ти госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 120-ти госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время 28 человек заболели, а выздоровели – 64. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 633 пациента, выздоровели – 128 924, умерли – 2 277. Сейчас из 120-ти госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее госпитализированных было на 19 человек больше.

Отметим, что 22 июня в нашем регионе заболели 26 человек, а выздоровели – 58. Скончался житель Белгородского района 1948 года рождения.