В Белгородской области задержали даму, угнавшую у знакомых «Ладу Гранту»

Женщина призналась, что взяла ключи от автомобиля, когда была в гостях у знакомых и отправилась к подруге в село Советское. Фото: Алексей СЕРГУНИН

22 июня около 4 часов утра наряд ДПС, находившийся на маршруте патрулирования на улице Центральной в селе Советское Алексеевского городского округа, заметил автомобиль «Лада Гранта», водитель которого по внешним признакам находилась в состоянии опьянения. Требования сотрудников ГИБДД об остановке женщина проигнорировала и продолжила движение.

В ходе преследования автоинспекторы задержали автомобилистку. За рулем «Лады» находилась ранее судимая 30-летняя жительница соседнего региона. Проходить освидетельствование на состояние опьянения женщина отказалась. В ходе проверки было установлено, что водительское удостоверение гражданка не получала, а транспортное средство ей не принадлежит. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а водителя доставили в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Позже в ОМВД России по Алексеевскому городскому округу от коллег из соседнего региона поступила ориентировка на идентичную машину, которая разыскивалась в связи с угоном. Женщина призналась, что взяла ключи от автомобиля, когда была в гостях у знакомых и отправилась к подруге в село Советское. Автоледи за совершенные административные правонарушения судом назначено наказание в виде ареста сроком десять суток, после отбывания которых она будет передана инициатору розыска транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.