25 июня в Белгородской области воздух прогреется до 26-ти градусов

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 июня на территории региона ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 12-ти до 17-ти градусов тепла, днем – от плюс 21-го до плюс 26-ти градусов. В Белгороде ночью от 15-ти до 17-ти градусов выше ноля, днем – от 22-х до 24-х градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении требований пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву, пресекайте шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Любителям рыбной ловли сотрудники спасательного ведомства напоминают о соблюдении правил безопасного поведения на водоемах. Автомобилистам спасатели советуют соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов. Будьте внимательными в местах пешеходных переходов, снижайте скорость вблизи расположения детских учреждений. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.