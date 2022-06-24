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Общество24 июня 2022 14:07

25 июня в Белгородской области воздух прогреется до 26-ти градусов

Местами небольшой дождь
Алексей СЕРГУНИН
Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 июня на территории региона ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, ночью от пяти до десяти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 12-ти до 17-ти градусов тепла, днем – от плюс 21-го до плюс 26-ти градусов. В Белгороде ночью от 15-ти до 17-ти градусов выше ноля, днем – от 22-х до 24-х градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям региона о соблюдении требований пожарной безопасности: не сжигайте траву и мусор на приусадебных участках, вблизи лесных массивов, не бросайте непогашенные сигареты и спички в траву, пресекайте шалости с огнем детей и подростков. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его.

Любителям рыбной ловли сотрудники спасательного ведомства напоминают о соблюдении правил безопасного поведения на водоемах. Автомобилистам спасатели советуют соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов. Будьте внимательными в местах пешеходных переходов, снижайте скорость вблизи расположения детских учреждений. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.